Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen
Look of Love
Folge 7: Folge 7
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Studenten Kathi (27) und Johannes (24) sind seit eineinhalb Jahren ein Paar. In ihrer Beziehung läuft alles bestens, wäre da nicht das Problem mit dem Styling. Johannes hat ein Faible für karierte Hemden und Kathi liebt ihre Cordhosen. Damit ist es jetzt genug: Bei "Look of Love" verpasst das Paar sich gegenseitig eine Rundum-Erneuerung, bei der die Schere nicht fehlen darf ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Look of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Mode/Fashion
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSieben