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Look of Love

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Folge 7

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Look of Love

Folge 7: Folge 7

42 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Studenten Kathi (27) und Johannes (24) sind seit eineinhalb Jahren ein Paar. In ihrer Beziehung läuft alles bestens, wäre da nicht das Problem mit dem Styling. Johannes hat ein Faible für karierte Hemden und Kathi liebt ihre Cordhosen. Damit ist es jetzt genug: Bei "Look of Love" verpasst das Paar sich gegenseitig eine Rundum-Erneuerung, bei der die Schere nicht fehlen darf ... Rechte: ProSieben

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