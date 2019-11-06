Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019

Petra (42) und Ralf (37) leben mit ihren fünf Kindern in der Nähe von Berlin. In der Großfamilie finden der Schlosser und die Hausfrau kaum Zeit, sich für den anderen zu stylen. Mit "Look of Love" wollen die beiden das ändern und mit Hilfe von Styling-Experten Cleo und David moderne Patchworkeltern werden... Rechte: ProSieben

