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Look of Love

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
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Folge 9

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Look of Love

Folge 9: Folge 9

41 Min.Folge vom 06.11.2019

Ottilie (23) und Michael (24) führen eine märchenhafte Beziehung. Doch ihr Style gleicht eher einem verstaubten Roman als einer modernen Lovestory. Deshalb muss sich Ottilie bei "Look of Love" von ihrer Rapunzel-Mähne verabschieden. Aber wird die Auszubildende ihren Freund dazu zwingen können, sich von seinen geliebten Karo-Hemden zu trennen? Rechte: ProSieben

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Look of Love

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