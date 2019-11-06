Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
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Look of Love
Folge 9: Folge 9
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Ottilie (23) und Michael (24) führen eine märchenhafte Beziehung. Doch ihr Style gleicht eher einem verstaubten Roman als einer modernen Lovestory. Deshalb muss sich Ottilie bei "Look of Love" von ihrer Rapunzel-Mähne verabschieden. Aber wird die Auszubildende ihren Freund dazu zwingen können, sich von seinen geliebten Karo-Hemden zu trennen? Rechte: ProSieben
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Look of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Mode/Fashion
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben