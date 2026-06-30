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Lost Places

Lost Places - Folge 126

WELTFolge vom 30.06.2026
Lost Places - Folge 126

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Lost Places

Folge vom 30.06.2026: Lost Places - Folge 126

43 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6

Im Norden Panamas versinkt eine gewaltige Festung im Dschungel. Einst erbaut, um den Panamakanal zu schützen, wurde Fort Sherman später zum Trainingslager für US-Elitesoldaten auf dem Weg nach Vietnam. Außerdem: das unglaubliche Märchenschloss eines italienischen Grafen, der glaubte, den Krebs mit elektrischer Homöopathie besiegen zu können. Und: die erstaunliche Geschichte der Siemensbahn in Berlin, die nach jahrzehntelangem Verfall schon bald aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen soll.

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