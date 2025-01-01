Loudermilk
Folge 2: Shark Week
27 Min.Ab 12
Sam hat ein Auge auf seine neue Nachbarin geworfen. Normalerweise meidet er den Kontakt zu anderen Menschen, doch zu Allison fühlt er sich hingezogen. Gerade als sie ein nettes Gespräch führen, steht Claire vor Sams Tür. Ihr Freund hat sie rausgeworfen und nun will die junge Frau ihr Leben wieder ordnen. Dafür sucht sie Hilfe bei dem Suchtberater - und einen Platz zum Schlafen.
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN