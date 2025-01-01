Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shark Week

Folge 2: Shark Week

27 Min.Ab 12

Sam hat ein Auge auf seine neue Nachbarin geworfen. Normalerweise meidet er den Kontakt zu anderen Menschen, doch zu Allison fühlt er sich hingezogen. Gerade als sie ein nettes Gespräch führen, steht Claire vor Sams Tür. Ihr Freund hat sie rausgeworfen und nun will die junge Frau ihr Leben wieder ordnen. Dafür sucht sie Hilfe bei dem Suchtberater - und einen Platz zum Schlafen.

