Folge 3: You're Only as Sick as Your Secrets
26 Min.Ab 12
Claire hat es geschafft - sie ist seit 36 Stunden trocken. Sams Methoden, um seinen Schützling vom Alkohol abzubringen sind zwar unorthodox, aber offensichtlich wirksam. Das junge Mädchen nimmt nun auch an den Treffen der Selbsthilfegruppe teil und beginnt, sich zu öffnen. Sam muss derweil die Information verkraften, dass seine Nachbarin Allison einen Freund hat.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN