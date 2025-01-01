Zum Inhalt springenBarrierefrei
Loudermilk
ProSieben FUN
Staffel 1
Folge 4
Folge 4: It's All About the Beans

27 Min.
Ab 12

Claire ist sauer auf Sam, weil er ihr immer wieder etwas vorspielt, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihm wächst die Aufgabe, sich 24 Stunden am Tag um seinen Schützling zu kümmern, langsam über den Kopf. Er spricht mit Claires Mutter und verlangt, dass die Suchtkranke wieder nach Hause ziehen kann. Aber Jane macht Sam ein großzügiges Geschenk, um ihn zu überzeugen, ihre Tochter doch noch länger zu beherbergen.

