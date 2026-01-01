Loudermilk
Folge 5: There's a New Kid in Town
29 Min.Ab 12
Ein neues Mitglied stößt zu Sams Gruppe der Anonymen Alkoholiker. Er heißt Tom und absolviert die angeordneten Stunden in der Selbsthilfegruppe stellvertretend für seinen Boss Kevin. Sam ist unterdessen genervt von Allisons Musikgeschmack. Er stürmt in die Wohnung seiner Nachbarin und klaut ihren Plattenspieler - den er ihr geschenkt hat.
