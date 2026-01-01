Zum Inhalt springenBarrierefrei
Loudermilk

There's a New Kid in Town

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
There's a New Kid in Town

Loudermilk

Folge 5: There's a New Kid in Town

29 Min.Ab 12

Ein neues Mitglied stößt zu Sams Gruppe der Anonymen Alkoholiker. Er heißt Tom und absolviert die angeordneten Stunden in der Selbsthilfegruppe stellvertretend für seinen Boss Kevin. Sam ist unterdessen genervt von Allisons Musikgeschmack. Er stürmt in die Wohnung seiner Nachbarin und klaut ihren Plattenspieler - den er ihr geschenkt hat.

Loudermilk
ProSieben FUN
Loudermilk

Loudermilk

