Folge 8: Invitation Only

29 Min.Ab 12

Ben kann seine heimliche Trinkerei kaum noch vor Sam verbergen. Doch gerade als er es ihm beichten will, kommt wieder etwas dazwischen. Cutter kümmert sich derweil immer noch aufopferungsvoll um Tom. Er überwacht seinen Schützling und ertappt ihn bei einem vermeintlichen Saufgelage. Kurzerhand stürmt Cutter die Party und entführt Tom in ein einsames Wohnmobil im Wald.

