Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Loudermilk

Highway 10 Revisited

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9
Joyn Plus
Highway 10 Revisited

Highway 10 RevisitedJetzt ohne Werbung streamen

Loudermilk

Folge 9: Highway 10 Revisited

28 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Ben und Claire fährt Sam nach New Orleans, um die Hochzeit seiner Ex-Frau zu verhindern. Nachdem Bens heimliche Trinkerei aufgeflogen ist, versteckt er sie nun nicht mehr und trinkt sogar Alkohol am Steuer. Damit gefährdet er nicht nur ihren Plan, sondern auch ihr Leben. Um Ben zu helfen, besuchen die drei unterwegs ein AA-Meeting. Pater Michael ist derweil stinksauer, weil Sam seine eigene Selbsthilfegruppe für den Ausflug im Stich lässt.

Alle Staffeln im Überblick

Loudermilk
ProSieben FUN
Loudermilk

Loudermilk

Alle 3 Staffeln und Folgen