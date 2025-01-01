Loudermilk
Folge 9: Highway 10 Revisited
28 Min.Ab 12
Gemeinsam mit Ben und Claire fährt Sam nach New Orleans, um die Hochzeit seiner Ex-Frau zu verhindern. Nachdem Bens heimliche Trinkerei aufgeflogen ist, versteckt er sie nun nicht mehr und trinkt sogar Alkohol am Steuer. Damit gefährdet er nicht nur ihren Plan, sondern auch ihr Leben. Um Ben zu helfen, besuchen die drei unterwegs ein AA-Meeting. Pater Michael ist derweil stinksauer, weil Sam seine eigene Selbsthilfegruppe für den Ausflug im Stich lässt.
