Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love is King

Wahre Gefühle oder große Wortgefechte?

JoynStaffel 1Folge 3vom 20.10.2022
Joyn Plus
Wahre Gefühle oder große Wortgefechte?

Wahre Gefühle oder große Wortgefechte? Jetzt ohne Werbung streamen

Love is King

Folge 3: Wahre Gefühle oder große Wortgefechte?

96 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

Royale Leidenschaft! Während die Bindung zwischen manch Prinz und manch Prinzessin schon tiefe Wurzeln im Schlossgarten schlägt, tun sich in den Gemächern der Bewohner:innen auch zwischenmenschliche Burggräben auf. Wer feiert in Folge 3 von "Love is King" schon große Gefühle und wer bricht stattdessen ein wahres Wortgefecht vom Zaun?

Alle Staffeln im Überblick

Love is King
Joyn
Love is King

Love is King

Alle 1 Staffeln und Folgen