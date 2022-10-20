Wahre Gefühle oder große Wortgefechte? Jetzt ohne Werbung streamen
Love is King
Folge 3: Wahre Gefühle oder große Wortgefechte?
96 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
Royale Leidenschaft! Während die Bindung zwischen manch Prinz und manch Prinzessin schon tiefe Wurzeln im Schlossgarten schlägt, tun sich in den Gemächern der Bewohner:innen auch zwischenmenschliche Burggräben auf. Wer feiert in Folge 3 von "Love is King" schon große Gefühle und wer bricht stattdessen ein wahres Wortgefecht vom Zaun?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
