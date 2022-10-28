Echte Liebe oder doch nur gespielte Gefühle?Jetzt ohne Werbung streamen
Love is King
Folge 4: Echte Liebe oder doch nur gespielte Gefühle?
91 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Echte Liebe oder doch nur gespielte Gefühle? Welcher Prinz oder welche Prinzessin hält sich lieber alle Optionen offen, anstatt echte Gefühle zuzulassen? Bei wem flattern tatsächlich die Schmetterlinge im Bauch? Und wer gibt die Hoffnung nicht auf und versucht, einen vergangenen Flirt wieder aufzuwärmen?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
