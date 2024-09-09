Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luchien

Luchien – Part 2

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 2vom 09.09.2024
Luchien – Part 2

26 Min.Folge vom 09.09.2024

In jeder Episode erleben Luchien und Gabin ein verrücktes Abenteuer. Beobachte Luchien, wie er versucht, sich selbst das Fliegen beizubringen, oder Gabin, wie er versucht, Luchiens Abendessen zu stehlen! Vom professionellen Quietscheenten-fischen bis zum Duell um ein Stück Kuchen gibt es immer Wendungen und eine Überraschung am Ende. Mit klassischem Cartoon-Humor und internationaler Ausstrahlung.

