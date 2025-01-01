Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mediaset ItaliaStaffel 1Folge 2
49 Min.

Als Westernheld Lucky Luke mit seinem Pferd Jolly Jumper in Daisy Town ankommt, ahnt er noch nicht, welche Abenteuer in dem kleinen Städtchen auf ihn warten. Bereits kurz nach seiner Ankunft beweist er Mut und Geschick, indem er Saloonbesitzerin Lotta Legs aus den Fängen grausamer Ganoven rettet. Kurzerhand wird er zum Sheriff ernannt und soll fortan für Recht und Ordnung sorgen. Und zuerst kümmert er sich um die Daltons, die in der Stadt ihr Unwesen treiben ...

Mediaset Italia
