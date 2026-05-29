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LUXUSAUTOS

Der Luxus-Camper - Freiheit auf Rädern

WELTFolge vom 29.05.2026
Der Luxus-Camper - Freiheit auf Rädern

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Folge vom 29.05.2026: Der Luxus-Camper - Freiheit auf Rädern

49 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Obwohl Wohnmobile kein günstiges Vergnügen sind, boomt der Camping-Markt. Die Flexibilität und Freiheit eines Urlaubsdomizils auf Rädern reizt viele Reiselustige. Besonders hochwertige Modelle können je nach Ausstattung mehr als 100.000 Euro kosten. Welche Ausführungen gibt es und wie werden die fahrenden Ferienhäuser hergestellt? Die Reportage zeigt die Fertigung eines Luxus-Wohnmobils.

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