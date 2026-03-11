Luxuslimousinen aus der Hightech-FabrikJetzt kostenlos streamen
LUXUSAUTOS
Folge 5: Luxuslimousinen aus der Hightech-Fabrik
51 Min.Folge vom 11.03.2026
Die S-Klasse gehört zu den beliebtesten Edellimousinen. Im Jahr 2020 kam die 11. Generation auf den Markt, ausgestattet mit moderner Technologie und 435 PS. Auch im Komfort- und Sicherheitsbereich kann das neue Oberklasse-Fahrzeug mit Innovationen aufwarten. Ausgerechnet dieses generationsträchtige Modell ist der erste Fahrzeugtyp, der in der Factory56 in Sindelfingen produziert wird. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Werks und begleitet die Produktion der S-Klasse.
