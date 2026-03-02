Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MADE IN GERMANY

Scharf, stark und laut - Kettensägen im Einsatz

WELTFolge vom 02.03.2026
Scharf, stark und laut - Kettensägen im Einsatz

Scharf, stark und laut - Kettensägen im EinsatzJetzt kostenlos streamen

MADE IN GERMANY

Folge vom 02.03.2026: Scharf, stark und laut - Kettensägen im Einsatz

50 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6

Der Motor brüllt auf, die Kette kreischt und binnen Sekunden fällt ein Baum. Dabei kommen die PS-starken Werkzeuge lange nicht mehr nur im Wald zum Einsatz: Spielend leicht fressen sich moderne Sägeblätter ebenso durch Mauerstein und Panzerglas, sind Utensil für Rettungsteams und Hobbykünstler. Die Reportage begleitet Baumfäller und Sägesportler im Umgang mit dem schweren Gerät und schaut hinter die Kulissen des größten Sägenherstellers weltweit.

Alle verfügbaren Folgen