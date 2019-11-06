Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019

Maggie, Hamilton und das Biest haben jede Menge Spaß im Schnee. Sie bauen Schneemänner, machen Engelsspuren und liefern sich Schneeballschlachten.Hamiltons Kiste lässt sich wunderbar als Schlitten verwenden, bis sie auf einen Felsen aufprallt und zerreißt. Hamilton grämt sich und singt ein trauriges Lied über seine geliebte Kiste. Maggie hat einen rettenden Einfall: Sie repariert den Schaden mit einem Fleck vom Biest. Wie viele Flecken hat das Biest? Maggie und Hamilton stellen fest, dass es gar nicht so einfach ist, sie zu zählen. Rechte: Your Family Entertainment

