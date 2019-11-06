Maggie und das Biest
Folge 10: Drei kleine Geister
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Nacht ist dunkel und unheimlich. Das Biest verkleidet sich als Gespenst und will seine Freunde erschrecken. Er weiß nicht, dass Hamilton und Maggie sich ebenfalls als Gespenster verkleidet haben. Als sie dann aber einem vierten Gespenst begegnen (ihrem Freund Nedley), erschrecken sich allesamt fürchterlich! Maggie hat eine Krone ins Niemandsland mitgebracht, und Hamilton lässt sich gerne zum König krönen. Bald merkt er aber, dass Könige nicht viel Spaß im Leben haben, also dankt er freiwillig ab und backt stattdessen lieber Apfelkuchen. Rechte: Your Family Entertainment
