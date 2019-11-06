Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Nacht ist dunkel und unheimlich. Das Biest verkleidet sich als Gespenst und will seine Freunde erschrecken. Er weiß nicht, dass Hamilton und Maggie sich ebenfalls als Gespenster verkleidet haben. Als sie dann aber einem vierten Gespenst begegnen (ihrem Freund Nedley), erschrecken sich allesamt fürchterlich! Maggie hat eine Krone ins Niemandsland mitgebracht, und Hamilton lässt sich gerne zum König krönen. Bald merkt er aber, dass Könige nicht viel Spaß im Leben haben, also dankt er freiwillig ab und backt stattdessen lieber Apfelkuchen. Rechte: Your Family Entertainment

