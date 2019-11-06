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Maggie und das Biest

Der Schneemann

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
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Maggie und das Biest

Folge 11: Der Schneemann

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Maggie besitzt eine Zauberkugel, die es im Niemandsland schneien lässt! Die drei Freunde bauen einen Schneemann, der zum Leben erweckt wird und dann gnädiger Herr Zitterfritze heißt. Bald scheint wieder die Sonne, also begleiten Maggie, Hamilton und das Biest Herrn Zitterfritze auf den höchsten Berggipfel, auf dem es immerzu schneit, so dass Herr Zitterfritze keine Angst haben muss, er könnte schmelzen. Hamilton ist müde vom Spielen und verkündet, es sei Zeit zu schlafen. Alle legen sich hin, drehen und wenden sich aber, weil sie einfach nicht einschlafen können! Da kommt ihnen das Sandschäfchen zu Hilfe. Rechte: Your Family Entertainment

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Maggie und das Biest
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