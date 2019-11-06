Maggie und das Biest
Folge 11: Der Schneemann
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Maggie besitzt eine Zauberkugel, die es im Niemandsland schneien lässt! Die drei Freunde bauen einen Schneemann, der zum Leben erweckt wird und dann gnädiger Herr Zitterfritze heißt. Bald scheint wieder die Sonne, also begleiten Maggie, Hamilton und das Biest Herrn Zitterfritze auf den höchsten Berggipfel, auf dem es immerzu schneit, so dass Herr Zitterfritze keine Angst haben muss, er könnte schmelzen. Hamilton ist müde vom Spielen und verkündet, es sei Zeit zu schlafen. Alle legen sich hin, drehen und wenden sich aber, weil sie einfach nicht einschlafen können! Da kommt ihnen das Sandschäfchen zu Hilfe. Rechte: Your Family Entertainment
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Maggie und das Biest
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Your Family Entertainment