Maggie und das Biest
Folge 12: Lauter! Lauter!
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Biest nimmt an einem Wettkampf teil, in dem es darum geht herauszufinden, wer am lautesten schreien kann und das stärkste Echo zurückbekommt. Das Biest brüllt etwas zu wild und verliert dabei seine Stimme. Das ist schlimm: Ein wildes Biest muss auch wild brüllen können! Maggie übt mit ihm seine wilden Grimassen, während Hamilton ihm einen besonderen Heidelbeertee kocht, der ihm hilft, seine Stimme wiederzuerlangen. Das Biest möchte wieder einmal seine Lieblingsgeschichte hören - zum xten Mal. Aber Hamilton hat keine Lust mehr, sie ihm vorzulesen. Rechte: Your Family Entertainment
