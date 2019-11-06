Maggie und das Biest
Folge 13: Hamiltons Auto
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Wie wäre es mit einem Strandbesuch? Hamilton hat eine Seifenkiste aus Pappe gebaut und will damit zum Strand fahren, anstatt mit seinen Freunden zu Fuß zu gehen. Maggie und das Biest verbringen den ganzen Nachmittag am Strand beim Schwimmen, aber Hamilton taucht nicht auf. Schließlich finden sie ihn am Straßenrand, und sein Auto ist ein einziger Trümmerhaufen. Hamilton muss zugeben, dass man sich im Niemandsland lieber vom wilden Biest tragen lassen sollte, als mit dem Auto zu fahren. / Maggie, Hamilton und das Biest haben alle am gleichen Tag Geburtstag, also feiern sie ein großes, dreifaches Geburtstagsfest. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment