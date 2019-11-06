Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maggie und das Biest

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Der Limonadenstand

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Biest schwärmt für das Pflaster, das Maggie auf ihrem Knie hat und gibt keine Ruhe, ehe auch er eines bekommt. In der Zwischenzeit bereiten Maggie und Hamilton eisgekühlte Limonade zu, die sie verkaufen möchten. Da aber keine Kunden kommen, trinken sie ihre leckere Limonade selbst. Maggie, Hamilton und das Biest verbringen einen herrlichen Tag am Strand. Sidestep, die Krabbe, zeigt ihnen, wie Krabben laufen. Das Biest macht den Krabbengang etwas zu emsig nach und stößt dabei aus Versehen Sidesteps kleines Haus um. Maggie, Hamilton und das Biest bauen eine wunderschöne neue Sandburg, in der Sidestep wohnen kann. Rechte: Your Family Entertainment

