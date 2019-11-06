Maggie und das Biest
Folge 2: Der Limonadenstand
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Biest schwärmt für das Pflaster, das Maggie auf ihrem Knie hat und gibt keine Ruhe, ehe auch er eines bekommt. In der Zwischenzeit bereiten Maggie und Hamilton eisgekühlte Limonade zu, die sie verkaufen möchten. Da aber keine Kunden kommen, trinken sie ihre leckere Limonade selbst. Maggie, Hamilton und das Biest verbringen einen herrlichen Tag am Strand. Sidestep, die Krabbe, zeigt ihnen, wie Krabben laufen. Das Biest macht den Krabbengang etwas zu emsig nach und stößt dabei aus Versehen Sidesteps kleines Haus um. Maggie, Hamilton und das Biest bauen eine wunderschöne neue Sandburg, in der Sidestep wohnen kann. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment