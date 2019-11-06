Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Maggie und das Biest

Ein einzigartiger Tag

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ein einzigartiger Tag

Ein einzigartiger TagJetzt ohne Werbung streamen

Maggie und das Biest

Folge 3: Ein einzigartiger Tag

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Maggie, Hamilton und das Biest haben heute schlechte Laune. Maggies Zeichnung ist misslungen, das Biest kommt mit seinem Origami nicht zurecht, und Hamilton zerdrückt versehentlich eine ganze Ladung Muffins. Sie beschließen, all ihren Ärger auf kleine Papierboote zu laden und fortschwimmen zu lassen. Nachdem sie die Boote gebastelt haben, stellen sie jedoch fest, dass sie eigentlich gar keinen Ärger haben! Es hat eben aufgehört zu regnen, und das Biest will unbedingt durch die Pfützen schlittern. Er wird dabei entsetzlich schmutzig. Maggie beschließt, dass es für das Biest höchste Zeit sei zu baden, also seift er sich im Fluss der Träume ein. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Maggie und das Biest
Maggie und das Biest

Maggie und das Biest

Alle 3 Staffeln und Folgen