Maggie und das Biest
Folge 3: Ein einzigartiger Tag
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Maggie, Hamilton und das Biest haben heute schlechte Laune. Maggies Zeichnung ist misslungen, das Biest kommt mit seinem Origami nicht zurecht, und Hamilton zerdrückt versehentlich eine ganze Ladung Muffins. Sie beschließen, all ihren Ärger auf kleine Papierboote zu laden und fortschwimmen zu lassen. Nachdem sie die Boote gebastelt haben, stellen sie jedoch fest, dass sie eigentlich gar keinen Ärger haben! Es hat eben aufgehört zu regnen, und das Biest will unbedingt durch die Pfützen schlittern. Er wird dabei entsetzlich schmutzig. Maggie beschließt, dass es für das Biest höchste Zeit sei zu baden, also seift er sich im Fluss der Träume ein. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment