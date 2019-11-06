Spritzspaß im SchwimmbeckenJetzt ohne Werbung streamen
Maggie und das Biest
Folge 4: Spritzspaß im Schwimmbecken
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Es ist schrecklich heiß! Es ist sogar zu heiß, um an den Strand zu gehen. Zum Glück hat Hamilton ein aufblasbares Planschbecken, in dem man sich tummeln kann, nur ist das Biest leider zu groß für das Becken. Da gibt es nur eine Lösung: Das Biest hält den Wasserschlauch wie eine Fontäne in die Höhe, und Maggie und Hamilton rutschen an ihm wie auf einer großen gefleckten Wasserrutschbahn ins Becken! Im Land der Regenschirmbäume regnet es ständig. Deshalb müssen die drei Freunde ihre Regenmäntel und Gummistiefel anziehen, wenn sie sich dorthin auf die Reise machen. Beim Herumplanschen verliert das Biest seinen roten Stiefel. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Copyrights:© Your Family Entertainment