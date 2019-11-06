Maggie und das Biest
Folge 5: Gute Besserung
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Hamilton wacht mit einer schlimmen Erkältung auf und muss das Bett hüten. Seine Freunde wollen ihn gesund pflegen, aber dabei stären sie ihn nur und hindern ihn am Einschlafen. Schließlich dichten sie ihrem Freund ein "Gute Besserung"-Gedicht, schleichen sich auf Zehenspitzen davon und lassen ihn schlafen. Es ist gar nicht so leicht, sich zu verstecken, wenn man ein riesiges geflecktes wildes Biest ist. Nach langem Überlegen fällt dem Biest endlich ein gutes Versteck ein: im Kürbisfeld - dort findet ihn niemand! Die drei Freunde haben allerhand zu tun, als Maggie ihre drei kleinen Neffen ins Niemandsland mitbringt. Rechte: Your Family Entertainment
