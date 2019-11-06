Was wackelt in der Tüte?Jetzt ohne Werbung streamen
Maggie und das Biest
Folge 6: Was wackelt in der Tüte?
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Maggie hat eine Tüte voller ungewöhnlicher bunter Geleebonbons. Sie und ihre Freunde können sich nicht darauf einigen, welche Farbe am besten schmeckt. Hamilton und Maggie spülen deshalb die Farben ihrer Geleebonbons ab, um zu einer Lösung zu kommen. Aber den Geleebonbons gefällt es überhaupt nicht, alle gleich auszusehen. Hamilton macht sich also daran, sie wieder so zu färben, wie sie waren. Maggie hat ein wunderschänes Bild vom Biest gemalt. Aus Versehen zerstört das Biest das Gemälde. Er versucht, es nachzumalen, aber mit großen Biesterpfoten ist das Malen recht schwierig. Rechte: Your Family Entertainment
