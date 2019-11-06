Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maggie und das Biest

Der Sonnenbrand

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Der Sonnenbrand

Maggie und das Biest

Folge 7: Der Sonnenbrand

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Die drei Freunde verbringen einen schönen Tag am Strand. Das Biest ist so ausgelassen, dass er vergisst, sich mit Sonnenschutzmittel einzucremen. Oh weh! Er bekommt einen fürchterlichen Sonnenbrand und wird ganz rot! Als Hamilton ihm im Wasser begegnet, glaubt er, das Biest sein ein Meeresungeheuer! Maggie schenkt dem Biest ein eingerahmtes Foto von sich beiden. Hamilton ist eifersüchtig und glaubt, Maggie habe das Biest lieber als ihn. Maggie verspricht ihm, dass sie ihn genauso gern hat, wie das Biest. Er ist zwar nicht groß und hat auch keine Flecken, aber seine Haut ist weich und rosig. Rechte: Your Family Entertainment

