Maggie und das Biest
Folge 8: Hamiltons Haustier
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Hamilton findet im Fluss der Träume einen netten kleinen Fisch und will ihn als Haustier behalten. Er nennt ihn "Fishy", setzt ihn in einen Kinderwagen und geht mit ihm spazieren. Aber Fishy sieht sehr unglücklich aus. Hamilton wird klar, dass Fishy Heimweh hat, also bringt er ihn zum Fluss zurück und nimmt Abschied. Eines Tages sind Maggie, Hamilton und das Biest auf einem merkwürdigen Strand, an dem es Hunderte von Schildkröten gibt. Hamilton und das Biest haben genug davon, im Spiel immer Maggie hinterherzulaufen, also laufen nun alle den Schildkröten hinterher. Das heißt aber, dass sie gaaaanz laaangsaaaam gehen müssen. Rechte: Your Family Entertainment
Maggie und das Biest
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment