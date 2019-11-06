Maggie und das Biest
Folge 9: Dim-Dum-Dudel
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Beim Damespiel gewinnt immer das Biest, und beim Krocketspiel ist immer Hamilton der Sieger. Das löst einen Streit zwischen den beiden aus. Maggie schlägt vor, dass sie ein neues Spiel spielen, das sie erfunden hat. Sie nennt es "Dim-Dum-Dudel. Bei diesem Spiel muß man hüpfen, kriechen, Purzelbäume schlagen und laut schreien - und das Allerbeste ist, es gibt keine Gewinner oder Verlierer! Maggie bringt eine Wassermelone mit ins Niemandsland. Das Biest beschließt, die Kerne einzupflanzen und seinen eigenen Garten mit wässerigen Melonen anzulegen. Rechte: Your Family Entertainment
