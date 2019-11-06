Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maggie und das Biest

Dim-Dum-Dudel

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Dim-Dum-Dudel

Maggie und das Biest

Folge 9: Dim-Dum-Dudel

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Beim Damespiel gewinnt immer das Biest, und beim Krocketspiel ist immer Hamilton der Sieger. Das löst einen Streit zwischen den beiden aus. Maggie schlägt vor, dass sie ein neues Spiel spielen, das sie erfunden hat. Sie nennt es "Dim-Dum-Dudel. Bei diesem Spiel muß man hüpfen, kriechen, Purzelbäume schlagen und laut schreien - und das Allerbeste ist, es gibt keine Gewinner oder Verlierer! Maggie bringt eine Wassermelone mit ins Niemandsland. Das Biest beschließt, die Kerne einzupflanzen und seinen eigenen Garten mit wässerigen Melonen anzulegen. Rechte: Your Family Entertainment

Maggie und das Biest
Maggie und das Biest

Maggie und das Biest

