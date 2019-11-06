Herzlichen GlückwunschJetzt ohne Werbung streamen
Maggie und das Biest
Folge 13: Herzlichen Glückwunsch
9 Min.Folge vom 06.11.2019
Maggie, Hamilton und das Biest haben Geburtstag und planen eine große, dreifache Geburtstagsparty. Dem Biest ist es zwar peinlich, dass seine Geschenke an die anderen nicht sehr schön aussehen, aber es freut sich, dass Hamilton und Maggie ihre Geschenke gefallen. Hamilton ärgert sich, dass er seit ihrem letzten Geburtstag nicht gewachsen ist. Deshalb trägt er größere Schuhe um sich selbst größer zu fühlen. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Maggie und das Biest
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment