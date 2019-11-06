Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maggie und das Biest

Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13: Herzlichen Glückwunsch

9 Min.Folge vom 06.11.2019

Maggie, Hamilton und das Biest haben Geburtstag und planen eine große, dreifache Geburtstagsparty. Dem Biest ist es zwar peinlich, dass seine Geschenke an die anderen nicht sehr schön aussehen, aber es freut sich, dass Hamilton und Maggie ihre Geschenke gefallen. Hamilton ärgert sich, dass er seit ihrem letzten Geburtstag nicht gewachsen ist. Deshalb trägt er größere Schuhe um sich selbst größer zu fühlen. Rechte: Your Family Entertainment

