Maggie und das Biest
Folge 1: Wo ist Hamilton?
9 Min.Folge vom 06.11.2019
Hamilton will ein spezielles Kürbis-Gericht kochen. Doch er versinkt in einem Riesen-Kürbis. Erst, als er seine Kleider zu einem Seil zusammenbindet, kann er hinausklettern und endlich mit dem Kochen beginnen. Rechte: Your Family Entertainment
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Maggie und das Biest
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Your Family Entertainment