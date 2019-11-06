Maggie und das Biest
Folge 12: Mama Maggie
9 Min.Folge vom 06.11.2019
Hamilton, das Biest und Maggie spielen Familie. Maggie ist die Mutter, Hamilton das Baby und das Biest der Hund. Doch plötzlich lässt Maggie den Kinderwagen, in dem Hamilton liegt, los. Und der rollt gegen ein Hindernis. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Maggie und das Biest
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment