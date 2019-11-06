Maggie und das Biest
Folge 13: Die große Show
9 Min.Folge vom 06.11.2019
Die drei Freunde veranstalten eine Show für ihre Freunde. Hamilton führt Zaubertricks vor und Maggie will ein Gedicht aufsagen. Das Biest jedoch ist sehr verschwiegen, wenn es um seine Vorführung geht. In der Nacht des Auftritts läuft alles wie geplant - Hamilton überwindet sein Lampenfieber, Maggie hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben und - zur Überraschung aller - führt das Biest einen exotischen Tango auf, den ihm die Krabbe Sidestep beigebracht hat. Rechte: Your Family Entertainment
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Maggie und das Biest
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment