Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Wer grunzt denn da beim Lachen?

9 Min.Folge vom 06.11.2019

Weil das Biest behauptet, Hamilton schnaube beim Lachen, verkriecht sich das Schweinchen in seiner Kiste. Maggie und das Biest müssen ihn mit einem Trick wieder hervorlocken. Rechte: Your Family Entertainment

