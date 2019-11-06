Maggie und das Biest
Folge 8: Die große Ente
9 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Fluss der Träume schwimmt eine Ente. Während sich Hamilton und das Biest vor ihr fürchten, freundet sich Maggie mit ihr an. Und siehe da: Die Ente will den drei Freunden behilflich sein, ans andere Ufer zu gelangen. Rechte: Your Family Entertainment
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Maggie und das Biest
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Your Family Entertainment