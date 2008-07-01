Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Maja

Staffel 1Folge 1vom 01.07.2008
Joyn Plus
Bobs Geburtstag

Bobs GeburtstagJetzt ohne Werbung streamen

Maja

Folge 1: Bobs Geburtstag

23 Min.Folge vom 01.07.2008Ab 12

Maja ist außer sich, denn ihr erster Werbespot wird ausgestrahlt. Der Schock ist groß, als sie merkt, dass sie das Gesicht von "Vagin-Ex", einer Creme gegen Vaginalpilzinfektion ist! Doch die Enttäuschung währt nur kurz, denn die Casting-Agentin Laura Kramer möchte Maja kennenlernen. Blöd nur, dass sie ausgerechnet heute keine Zeit hat, weil die Geburtstagsfeier ihres Chefs ist. Kurzerhand lädt Maja die Agentin zur Party ein, wo es zu einer folgenschweren Verwechslung kommt ...

Alle Staffeln im Überblick

Maja

Maja

Alle 1 Staffeln und Folgen