Staffel 1Folge 1vom 01.07.2008
Maja
Folge 1: Bobs Geburtstag
23 Min.Folge vom 01.07.2008Ab 12
Maja ist außer sich, denn ihr erster Werbespot wird ausgestrahlt. Der Schock ist groß, als sie merkt, dass sie das Gesicht von "Vagin-Ex", einer Creme gegen Vaginalpilzinfektion ist! Doch die Enttäuschung währt nur kurz, denn die Casting-Agentin Laura Kramer möchte Maja kennenlernen. Blöd nur, dass sie ausgerechnet heute keine Zeit hat, weil die Geburtstagsfeier ihres Chefs ist. Kurzerhand lädt Maja die Agentin zur Party ein, wo es zu einer folgenschweren Verwechslung kommt ...
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12