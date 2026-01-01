Maja
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Maja
Maja Mia Müller verfolgt mit Feuereifer ihren Lebenstraum: eine großartige Schauspielerin zu werden. Bis es damit klappt, jobbt sie als Kellnerin in einem Kölner Café. Dabei verliert Maja nie ihre Sehnsüchte und ihre Lebensfreude und bewahrt sich ihre ganz eigene versponnene Unschuld. Dass sie genau mit dieser Mischung oft ein ziemliches Chaos verursacht, versteht sie selbst am allerwenigsten ...
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Comedy
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