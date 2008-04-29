Staffel 1Folge 10vom 29.04.2008
EifersuchtJetzt ohne Werbung streamen
Maja
Folge 10: Eifersucht
26 Min.Folge vom 29.04.2008Ab 12
Maja fällt aus allen Wolken als ihr Schwarm Marc ihr gesteht, dass er heiraten wird! Er möchte unbedingt, dass Maja seine Lisa bei einem gemeinsamen Dinner kennen lernt. Maja platzt fast vor Eifersucht und bringt daher ihren "Freund" Odi mit. Die Überraschungen nehmen kein Ende: Odi und Lisa hatten mal was miteinander. Odi ist plötzlich auch ein "kleines bisschen" eifersüchtig. Jetzt laufen die beiden zu Höchstform auf und tun alles, um Misstrauen zwischen Marc und Lisa zu säen ...
Alle Staffeln im Überblick
Maja
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12