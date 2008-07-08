Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maja

Staffel 1Folge 3vom 08.07.2008
Tierische Aufregung

Folge 3: Tierische Aufregung

25 Min.Folge vom 08.07.2008Ab 12

Maja ist gestresst. "Gulaschsuppe - All you can eat!" steht auf der Tageskarte und das nimmt ein nerviger Fettsack ziemlich genau. Zeit für Rausschmeißtrick Nr. 4! Mit Odis Unterstützung trällert Maja ihm ein unappetitliches Lied über die Zubereitung der Gulaschsuppe mit Vögeln und Ratten. Angeekelt verlässt der Dicke das Café mit der Drohung, ihnen das Gesundheitsamt auf den Hals zu hetzen. Wer's glaubt wird selig ...

