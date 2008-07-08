Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maja

Staffel 1Folge 4vom 08.07.2008
23 Min.Folge vom 08.07.2008Ab 12

Maja landet auf einer schrecklichen Speed Dating Veranstaltung - dank ihrer nymphomanischen Mitbewohnerin und ehemaligen Babysitterin Ariane. Klar, dass ausgerechnet Maja den absoluten Nerd als Blinde Date erwischt: Harald, unerotischer Computerfachverkäufer und Träger von Socken in Ökosandalen. Maja tut, was sie tun muss und als angehende Schauspielerin perfekt beherrscht: Sie stellt sich tot - wie Hunde das schon mal machen ...

