Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Maja

Staffel 1Folge 5vom 15.07.2008
Joyn Plus
Irrtum eingeschlossen

Irrtum eingeschlossenJetzt ohne Werbung streamen

Maja

Folge 5: Irrtum eingeschlossen

25 Min.Folge vom 15.07.2008Ab 12

Maja ist verzweifelt: Dank ihres Zahnpastaspots hält sie jeder nur noch für die glückliche Zahnarztfrau. Sogar den Gästen im Café muss sie schon Autogramme geben. Dabei möchte sie doch als ernsthafte Schauspielerin angesehen werden und nicht als "Zahnpasta-Tante". Gerade als sie sich darüber in einem rührenden Monolog auslässt, platzt Ariane mit interessanten Neuigkeiten ins Café: Sie hat beim Shoppen einen alten Bekannten getroffen, der nun ein erfolgreicher Filmproduzent ist ...

Alle Staffeln im Überblick

Maja

Maja

Alle 1 Staffeln und Folgen