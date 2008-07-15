Staffel 1Folge 5vom 15.07.2008
Folge 5: Irrtum eingeschlossen
25 Min.Folge vom 15.07.2008Ab 12
Maja ist verzweifelt: Dank ihres Zahnpastaspots hält sie jeder nur noch für die glückliche Zahnarztfrau. Sogar den Gästen im Café muss sie schon Autogramme geben. Dabei möchte sie doch als ernsthafte Schauspielerin angesehen werden und nicht als "Zahnpasta-Tante". Gerade als sie sich darüber in einem rührenden Monolog auslässt, platzt Ariane mit interessanten Neuigkeiten ins Café: Sie hat beim Shoppen einen alten Bekannten getroffen, der nun ein erfolgreicher Filmproduzent ist ...
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12