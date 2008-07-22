Staffel 1Folge 7vom 22.07.2008
Sushi und SauerkrautJetzt ohne Werbung streamen
Maja
Folge 7: Sushi und Sauerkraut
26 Min.Folge vom 22.07.2008Ab 12
Maja ist gestresst: Der Todestag von Bobs Mutter Maria mit deren drei Freundinnen, den Golden Girls, wird begangen und sie muss dank Ariane auf die freche Göre Lilly aufpassen, die 11-jährige Tochter des Produzenten, den sie mal bis aufs Blut beleidigt hat. Sie wollte dem Chef eine Überraschung machen und hat statt traditionell Würstchen und Sauerkraut Sushi bestellt! Der Chef flippt total aus und hat gleich eine Erscheinung seiner toten Mutter, die mit aller Macht Würstchen fordert ...
Alle Staffeln im Überblick
Maja
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12