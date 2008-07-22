Staffel 1Folge 8vom 22.07.2008
27 Min.Folge vom 22.07.2008Ab 12
Maja steckt fest. Und zwar zusammen mit Odi und Paula in der Speisekammer vom Café Central. Ausgerechnet heute, wo doch das Café endlich mal für eine Woche schließen sollte. Hätte Maja nur nicht ihre Geldbörse liegen gelassen. Es ist alles ihre Schuld und hören wird sie hier drin bestimmt auch so schnell niemand. Schließlich ist es schon spät am Abend und der Chef sitzt bereits im Flieger nach Griechenland. Schöne Scheiße, denkt sich Odi ...
