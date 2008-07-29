Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 9vom 29.07.2008
Folge 9: Frühlingsgefühle

23 Min.Folge vom 29.07.2008Ab 12

Maja hat Frühlingsgefühle: Sie will endlich ihren Schwarm Marc ansprechen, wenn er sich wieder seinen Kaffee to-go holt. Doch nie kriegt sie ein Wort raus! Maja ärgert sich wahnsinnig über sich selbst als ihr plötzlich jemand einen fetten Kuss auf den Mund drückt: Gregor, ein alter Schulfreund. Völlig überrumpelt stimmt Maja einem Dinner zu. Von Ariane erfährt sie allerdings, dass Gregor das "Sandmännchen" ist: Das Kind, das im Sandkasten ständig an sich selbst rumgespielt hat ...

