Folge 9: Frühlingsgefühle
Maja hat Frühlingsgefühle: Sie will endlich ihren Schwarm Marc ansprechen, wenn er sich wieder seinen Kaffee to-go holt. Doch nie kriegt sie ein Wort raus! Maja ärgert sich wahnsinnig über sich selbst als ihr plötzlich jemand einen fetten Kuss auf den Mund drückt: Gregor, ein alter Schulfreund. Völlig überrumpelt stimmt Maja einem Dinner zu. Von Ariane erfährt sie allerdings, dass Gregor das "Sandmännchen" ist: Das Kind, das im Sandkasten ständig an sich selbst rumgespielt hat ...
