No kings! Amerikas "Untergang", Trumps Filzstift-Rant. Und: Was wir an Walmart liebenJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 9: No kings! Amerikas "Untergang", Trumps Filzstift-Rant. Und: Was wir an Walmart lieben
Millionen gegen Trump, Amerika und der Untergang, Filzstift-Probleme und Begrüßung als Beruf Bei Make America, Good Again gibt es heute wirklich etwas Gutes zu feiern! Die No Kings-Proteste in den USA. Von Atlanta, bis Boston, Austin bis New York City. In vielen großen Städten der USA fanden am Wochenende Millionen von Menschen zusammen, um für Demokratie in Amerika zu protestieren. Natürlich hat Karl Theodor zu Guttenberg wieder eine Geschichte dabei, von der man denkt, das kann wirklich nur in Amerika passieren doch im Hauptteil des Podcasts diskutieren wir die Frage ob das Imperium USA, wenn man das so nennen möchte, untergehen? Werden die Staaten sich neu erfinden? Welche Merkmale eines Untergangs sind sichtbar und wo sehen wir Chancen für eine neue Version und Vision der Supermacht? Im fast schon traditionellen Game-Teil des Pods überrascht KT mit schnellen, aber mitunter fragwürdigen Antworten, zum Beispiel: Möchte er lieber Social Media Manager von Markus Söder sein oder mit dem Gleichen eine Woche in den Urlaub fliegen? Zuletzt empfehlen wir euch einen super Storytelling-Podcast und teilen mit euch einen neuen Jimmy Fallon-Clip, den ihr einfach nicht verpassen dürft. Viel Vergnügen bei der neuen Folge Make America, Good Again Ricardias Podcast Empfehlung: https://open.spotify.com/show/OrOatMqaG3wB5BF4AdsrSX?si=196f9d672e4a4fd5 Credits: © The Tonight Show: https://www.instagram.com/reels/DWcCRGJCNFJ/ © CNN: https://www.instagram.com/reel/DWXum-49AG5/Pigsh=MWcwc2ZIcHhoczVxOQ= Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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