Snowboard-Doku: Mit Drohnen zum perfekten ShotJetzt kostenlos streamen
Making Driven
Folge 4: Snowboard-Doku: Mit Drohnen zum perfekten Shot
8 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 12
Wirf einen Blick hinter die Kulissen des Snowboard-Films "Driven" und lerne die Produktions-Crew kennen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Making Driven
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen, Skifahren, Snowboarden
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen