Manhunt
Folge 1: Folge 1
47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Als die französische Studentin Amélie Delagrange mit tödlichen Kopfverletzungen auf dem Twickenham Green gefunden wird, bestimmt die Metropolitan Police Detective Chief Inspector Colin Sutton zum Leiter der Ermittlungen. Da es am Tatort keinerlei forensischen Hinweise auf den Täter gibt, setzt Colin Sutton einen Großteil seines Teams auf die Überprüfung der Überwachungskameras aus jener Nacht an.
Alle Staffeln im Überblick
Manhunt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Krimi-Drama, Thriller, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12