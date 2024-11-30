Manhunt
Folge 3: Folge 3
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Um zu verhindern, dass Levi Bellfield erneut zuschlägt, müssen Collin Sutton und sein Team ihn schnell aus dem Verkehr ziehen. Doch noch fehlen die entscheidenden Beweise, die eine Verurteilung garantieren würden. Nach der Festnahme bleiben ihnen nur 72 Stunden, um den Fall wasserdicht zu machen. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Alle Staffeln im Überblick
Manhunt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Krimi-Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Buffalo Pictures, Magellanic Media, Grace Mount Media