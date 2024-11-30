Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Manhunt

Folge 3

ARD PlusStaffel 1Folge 3vom 30.11.2024
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Manhunt

Folge 3: Folge 3

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Um zu verhindern, dass Levi Bellfield erneut zuschlägt, müssen Collin Sutton und sein Team ihn schnell aus dem Verkehr ziehen. Doch noch fehlen die entscheidenden Beweise, die eine Verurteilung garantieren würden. Nach der Festnahme bleiben ihnen nur 72 Stunden, um den Fall wasserdicht zu machen. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Alle Staffeln im Überblick

Manhunt
ARD Plus
Manhunt

Manhunt

Alle 1 Staffeln und Folgen