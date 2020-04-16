MAPA
Folge 1: Die Klobürste
33 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Metins Freundin ist gestorben und er versucht, sein Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Dann steht auch noch sein Geburtstag an und alles, was schief laufen kann, läuft schief. Es dauert nicht lange, bis ihm alles zu viel wird.
